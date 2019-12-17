Во вторник, 17 декабря, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Баку был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

В частности, это:

соглашения о регулировании условий ведения бизнеса

обеспечения защиты информации

договоры о партнерстве между городами Украины и Азербайджана.

"Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиа-, автомобильных и железнодорожных перевозках. Среди прочего, речь идет о проекте Транскаспийского транспортного маршрута", - заявил Зеленский после встречи с Ильхамом Алиевым.

Зеленский также сообщил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого.

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Он также сообщил, что будет всесторонне способствовать работе компании SOCAR по поставкам нефти и газа, добычи газа в Украине и другим взаимовыгодным проектам.

"Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - добавил Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к Роману Зозуле. А также Зеленский принял ряд важных кадровых решений.