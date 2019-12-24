В России готовы снять санкции с Украины: названо условие [ Редактировать ]
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии соответствующей инициативы. Об этом сообщает "Интерфакс".
Мы им (Украине, - ред.) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их в начале ввели".
Он также заявил, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что".
Также он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.
Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств России и Украины пока не намечается. По его словам, в свое время он общался с Арсением Яценюком, когда тот был премьером, а с Владимиром Гройсманом контактов не имел.
"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком, - ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.
Раньше сообщалось о том, что в ЕС продлили санкции против России. А также США вводят новые санкции против России.
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