В четверг, 5 декабря, в Министерстве финансов США объявили о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний.

Согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

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В частности, под санкции попали россияне Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

Минфин США также сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере $100 млн.

В свою очередь Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть $220 млн с банковских счетов.

Раньше сообщалось о том, что Китай ввел санкции против США. А также США ввели санкции против главы МВД Кубы.