США вводят новые санкции против России [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, в Министерстве финансов США объявили о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний.
Согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.
В частности, под санкции попали россияне Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.
Минфин США также сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере $100 млн.
В свою очередь Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть $220 млн с банковских счетов.
Раньше сообщалось о том, что Китай ввел санкции против США. А также США ввели санкции против главы МВД Кубы.
по теме
Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией
Во вторник, 3 декабря, на саммите НАТО президент США Дональд Трамп сделал заявление
ФБР вважає FaceApp загрозою для нацбезпеки США
ФБР вважає загрозою для нацбезпеки США російський софт, зокрема мобільний додаток для обробки фото FaceApp. Відповідний лист із заявою бюро опублікував у Твітері сенатор від Нью-Йорка - Чак Шумер
В США обсуждают новые санкции против России
В США намерены ввести санкции против России
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
В США назвали лучший фильм года