В четверг, 19 декабря, Совет Евросоюза официально согласовал продление экономических санкций против России еще на полгода. Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее решение одобрили лидеры ЕС. Продолжение санкционного давления поддержали после отчета Франции и Германии перед Европейским советом 12 декабря 2019 года.

Из-за того, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России.

Санкции направлены на конкретные отрасли российской экономики до 31 июля 2020 года.

Решение вступит в силу после его опубликования в "Официальном вестнике" ЕС.

Срок действующих санкций заканчиваются 31 января 2020 года. Санкции против России ввели в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации Украины.

Раньше сообщалось о том, что США вводят новые санкции против России. А также Россия расширила санкции против Украины.