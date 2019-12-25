Рождество Христово - один из важнейших праздников, который католики отмечают 25 декабря. Уже третий год подряд этот день в Украине официально признан выходным. В этот праздник существует ряд традиций и запретов.

Вечером 24 декабря также принято накрывать стол из 12 блюд, которые являются символом 12 апостолов и 12 месяцев прошлого и будущего годов. Главные блюда на Сочельник - кутья и облатки (испеченные из пресного теста пластинки с вытесненными на них изображениями Рождества Христова).

Что же нельзя делать в католическое Рождество:

В Рождество нельзя надевать старую одежду.

В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.

Присмотритесь внимательнее к своей ели. На верхушке не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, который сообщил о рождении Иисуса.

После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.

На Рождество в коем случае нельзя гадать.

Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

Не обходите в этот день нуждающихся и бедных, а подайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радости.

Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.

Ранее мы писали о католических и православных особенностях Рождества.