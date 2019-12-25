Католическое Рождество: традиции и главные запреты праздника [ Редактировать ]
Рождество Христово - один из важнейших праздников, который католики отмечают 25 декабря. Уже третий год подряд этот день в Украине официально признан выходным. В этот праздник существует ряд традиций и запретов.
Вечером 24 декабря также принято накрывать стол из 12 блюд, которые являются символом 12 апостолов и 12 месяцев прошлого и будущего годов. Главные блюда на Сочельник - кутья и облатки (испеченные из пресного теста пластинки с вытесненными на них изображениями Рождества Христова).
Что же нельзя делать в католическое Рождество:
- В Рождество нельзя надевать старую одежду.
- В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.
- Присмотритесь внимательнее к своей ели. На верхушке не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, который сообщил о рождении Иисуса.
- После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.
- На Рождество в коем случае нельзя гадать.
- Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.
- Не обходите в этот день нуждающихся и бедных, а подайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радости.
- Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.
Ранее мы писали о католических и православных особенностях Рождества.
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