Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников, который 25 декабря отмечают католики, а через две недели после этого - и христиане восточного обряда.

Православные особенности Рождества Христова

Православные и греко-католики отмечают День рождения Христа 7 января.



Каждый год перед Рождеством христиане придерживаются строгого рождественского поста - Филипповки, который начинается с 28 ноября и заканчивается 7 января. Во время поста люди стараются духовно очиститься и покаяться в грехах.

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Накануне Рождества 6 января происходит Сочельник - люди готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Традиционно на столе стоят компот, пампушки, борщ с ушками и кутья, которая является главным блюдом Святого вечера.

А садится семья ужинать только после того, как на вечернее небо взойдет первая звезда - хозяин дома зажигает рождественскую свечу, говорит молитву и благословляет пищу.

7 января люди идут на богослужение, а дальше - ходят в гости к родственникам, колядуют и водят вертепы - передвижные театры из людей или кукол, которые показывают представления о рождении Христа в Вифлееме. В этот день заканчивается рождественский пост.

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Особенности католического Рождества Христова

Для католиков Рождество играет гораздо большее значение, чем Новый год. За месяц до Рождества начинается Авента, время строгого поста и покаяния. Непосредственно подготовка к празднику начинается 20 декабря.

До того момента, когда вечером 24 декабря на небе появляется первая звезда, возвещающая о рождении Иисуса, - период предпразднования.

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С 24 декабря по 1 января - это непосредственно сам праздник Рождества Христова, так называемая "октава", состоящая из 8 дней. Каждый день праздника проходит по своим достаточно строгим правилам и посвящен памяти великомучеников и апостолов католической церкви.

26 декабря - день поминовения святого Стефана, первомученика, которого иудеи забросали камнями за распространение христианской веры.

27 декабря отмечается день памяти Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов, который считается автором Книги Откровения и Евангелия от Иоанна.

28 декабря - день памяти Святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Как известно, Царь Ирод, пытаясь убить новорожденного Иисуса, отдал указ об истреблении всех младенцев мужского пола, которые родились 24-25 декабря. По сложившийся традиции, именно в этот день католики благословляют своих детей.

30-го декабря празднуют день Святого Семейства и поминают родителей Иисуса, Марию и Йосефа.

А вот 1-го января торжественно отмечают День Пресвятой Богородицы. Этот день является одним из ключевых моментов рождественских торжеств в католической церкви.

Для истинных католиков Рождество Христово - это семейный праздник, который имеет сугубо религиозное значение. Как правило, в канун Рождества все члены семьи отправляются в католический храм на службу, а потом, в рождественский Сочельник, собираются за праздничным столом. Надо отметить, что рождественская трапеза у католиков состоит исключительно из постных и очень легких блюд, никаких излишеств на столах увидеть невозможно.

Что же нельзя делать в католическое и православное Рождество:

В Рождество нельзя надевать старую одежду.

В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.

Присмотритесь внимательнее к своей ели. На верхушке не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, который сообщил о рождении Иисуса.

После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.

На Рождество в коем случае нельзя гадать.

Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

Не обходите в этот день нуждающихся и бедных, а подайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радости.

Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.

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