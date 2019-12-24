Рождество Христово: католические и православные особенности праздника [ Редактировать ]
Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников, который 25 декабря отмечают католики, а через две недели после этого - и христиане восточного обряда.
Православные особенности Рождества Христова
Православные и греко-католики отмечают День рождения Христа 7 января.
Каждый год перед Рождеством христиане придерживаются строгого рождественского поста - Филипповки, который начинается с 28 ноября и заканчивается 7 января. Во время поста люди стараются духовно очиститься и покаяться в грехах.
Накануне Рождества 6 января происходит Сочельник - люди готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Традиционно на столе стоят компот, пампушки, борщ с ушками и кутья, которая является главным блюдом Святого вечера.
А садится семья ужинать только после того, как на вечернее небо взойдет первая звезда - хозяин дома зажигает рождественскую свечу, говорит молитву и благословляет пищу.
7 января люди идут на богослужение, а дальше - ходят в гости к родственникам, колядуют и водят вертепы - передвижные театры из людей или кукол, которые показывают представления о рождении Христа в Вифлееме. В этот день заканчивается рождественский пост.
Особенности католического Рождества Христова
Для католиков Рождество играет гораздо большее значение, чем Новый год. За месяц до Рождества начинается Авента, время строгого поста и покаяния. Непосредственно подготовка к празднику начинается 20 декабря.
До того момента, когда вечером 24 декабря на небе появляется первая звезда, возвещающая о рождении Иисуса, - период предпразднования.
С 24 декабря по 1 января - это непосредственно сам праздник Рождества Христова, так называемая "октава", состоящая из 8 дней. Каждый день праздника проходит по своим достаточно строгим правилам и посвящен памяти великомучеников и апостолов католической церкви.
26 декабря - день поминовения святого Стефана, первомученика, которого иудеи забросали камнями за распространение христианской веры.
27 декабря отмечается день памяти Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов, который считается автором Книги Откровения и Евангелия от Иоанна.
28 декабря - день памяти Святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Как известно, Царь Ирод, пытаясь убить новорожденного Иисуса, отдал указ об истреблении всех младенцев мужского пола, которые родились 24-25 декабря. По сложившийся традиции, именно в этот день католики благословляют своих детей.
30-го декабря празднуют день Святого Семейства и поминают родителей Иисуса, Марию и Йосефа.
А вот 1-го января торжественно отмечают День Пресвятой Богородицы. Этот день является одним из ключевых моментов рождественских торжеств в католической церкви.
Для истинных католиков Рождество Христово - это семейный праздник, который имеет сугубо религиозное значение. Как правило, в канун Рождества все члены семьи отправляются в католический храм на службу, а потом, в рождественский Сочельник, собираются за праздничным столом. Надо отметить, что рождественская трапеза у католиков состоит исключительно из постных и очень легких блюд, никаких излишеств на столах увидеть невозможно.
Что же нельзя делать в католическое и православное Рождество:
- В Рождество нельзя надевать старую одежду.
- В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.
- Присмотритесь внимательнее к своей ели. На верхушке не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, который сообщил о рождении Иисуса.
- После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.
- На Рождество в коем случае нельзя гадать.
- Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.
- Не обходите в этот день нуждающихся и бедных, а подайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радости.
- Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.
Ранее мы писали о том, что на Рождество произойдет редкое астрономическое явление.
по теме
Выходные дни 2020: календарь праздников (инфографика)
В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных
Як зустріти новорічні свята і не потрапити в халепу: поради спеціалістів
За статистикою, саме цей період року є найбільш травмо- та пожежонебезпечним - тож, яких елементарних правил слід дотримуватися?
У Києві відкрили головну ялинку України
Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок
На Софійській площі урочисто засвітили вогні на головній ялинці України
Тут працюють будиночки з новорічними подарунками, сувенірами та смаколиками - для любителів фотографуватися організували кілька яскравих фотозон та облаштували локацію з атракціонами
На Софійській площі встановили головну ялинку України
Хоча цьогоріч зима більше схожа на весну, новорічна атмосфера починає набирати обертів