Ежегодно 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество. Это большой праздник. Он приходится на одну из самых длинных ночей в году, когда, по верованию христиан, родился Иисус Христос в Вифлиеме.

Наряженная елка или сосна, которую ставят в своих домах верующие, - главное украшение праздника.

На католическое Рождество совершаются три богослужения:

Первое происходит в полночь, оно символизирует единство Отца и Сына.

Второе - на рассвете, во время появления на свет новой жизни.

Третье происходит днем. Оно доносит символ рождения Иисуса Христа в сердцах всех верующих.

Адвент - это время ожидания праздника, так как католики не имеют поста как такового. Религиозные католики в течение месяца перед Рождеством стараются больше времени посвящать молитвам и посещению церкви и общению с семьей. А некоторые ограничивают себя и не едят мясо.

Интересная традиция: на католическое Рождество нельзя оставлять ни одного родственника, ни одного знакомого без подарка. Кстати, этот обычай обмениваться подарками на Рождество пришел из библейского сказания, когда люди приносили подарки младенцу Иисусу.

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