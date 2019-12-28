Чем опасен маникюр [ Редактировать ]
Маникюр - услуга, которой пользуются практически все женщины. Однако, далеко не все знают насколько она может быть опасна. Эксперты рассказали, почему маникюр может стать причиной развития аллергии и даже гепатита C.
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Исследование показало, что большинство специалистов по маникюру и педикюру, приехавших из стран Азии, вообще не пользуются личным защитным оборудованием вроде перчаток, специальных очков и масок для лица при проведении своей работы.
В этой связи авторы исследования призывают экспертов ногтевого сервиса, а также стилистов задавать вопросы и спрашивать о чем-то, что им непонятно, особенно если это касается риска инфекций для них самих, и для их потребителей. Ненадлежащая очистка косметологических инструментов, которые не являются одноразовыми, подвергает посетителей риску контактного дерматита, являющегося разновидностью экземы.
Также вырастает риск заражения целым рядом опасных и даже смертельных бактерий, грибков, вирусов и передаваемых с кровью патогенов, включая вирусы гепатита B и C.
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