Специалисты провели исследование и выяснили, что мясо разной обработки несет в себе разные риски для здоровья. В частности, наиболее опасным оказался бекон. Именно он может стать виновником развития рака.

Ученые определили, что обработанное мясо как канцероген, способный вызывать рак. В этот список попали бекон, колбасы, ветчина и другие мясные продукты.

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Новые же исследования показали, что риск представляют собой не все эти вариации мяса. Ключевым фактором при этом является содержание в них нитритов. Другие же добавки и консерванты представляют опасность меньшую, чем считалось.

Так, особо опасным считается консервант, применяемый для увеличения срока годности и улучшения цвета мясной продукции. Риск развития онкологии, по данным специалистов, при его употреблении возрастает до 65%. Однако, как выяснилось, далеко не все производители его добавляют, поэтому не вся мясная продукция представляет такую опасность.

Пока же ученые утверждают, что наиболее опасным обработанным мясом является бекон. Хотя, в то же время подчеркивают, что для установления окончательной связи необходимо провести дополнительные исследования.

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