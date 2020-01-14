Рада прекратила полномочия одного из депутатов [ Редактировать ]
Во вторник, 14 января, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата от партии "Слуга народа" Ирины Венедиктовой.
За такое решение проголосовали 340 парламентариев.
Рада поддержала увольнение Венедиктовой в связи с тем, что она временно исполняет обязанности директора Государственного бюро расследований.
по теме
Украина возобновит участие в работе ПАСЕ
Верховная Рада Украины примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе ПАСЕ
У Відні триває черговий раунд переговорів України та Росії
Як заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, сьогодні Київ та Москва планують остаточно узгодити умови транзиту російського газу до Європи через територію України
Авиакатастрофа с МАУ: Рада приняла заявление об ответственности Ирана
Верховная Рада Украины приняла заявление, которое возлагает на Исламскую Республику Иран ответственность за сбитый украинский пассажирский самолет
Юрий Бойко: принятие законопроекта "О труде" нарушает конституционные права граждан и приведет к социальной напряженности в стране
Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады
Юрий Бойко: предложенный властью законопроект по децентрализации - это узурпация власти и усиление авторитаризма
Такое мнение 14 января выразил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко