Венедиктова заявила о нарушениях в работе ГБР [ Редактировать ]
Временная и.о. главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о существенных нарушениях в организации работы подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами и кадровом и техническом обеспечении. Об этом она сообщила в видео, обнародованном в YouTube ГБР.
"Отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования нет специалистов, которые его использовали бы", - заявила Венедиктова.
Также она добавила, что в четырех управлениях ГБР весь штат состоит только из руководителей.
"Что касается работы оперативных подразделений, то у нас есть четыре управления, где больше года работают только их руководители. О какой оперативно-розыскной работе ГБР может идти речь?" - сказал Венедиктова.
Ранее сообщалось, что в Государственном бюро расследований (ГБР) выбрали нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана.
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