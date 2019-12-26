В четверг, 26 декабря, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли, передает УНН.

4500 поправок это просто фактическое давление на нас для того, чтобы у нас был четкий лимитированный выбор - встать и парализовать весь парламент на 3-4 месяца, это одна опция. Или вторая опция - каким-то образом договариваться и идти на компромиссы, потому что другого нет, регламент строгий. Мы подписали меморандум (всеми фракциями и депутатскими группами - ред.), все заявили, что имеем действительно честные намерения продуктивно работать над этим законопроектом, а не так как было.

По его словам, на заседании рабочей группы по рынку земли так и не удалось найти золотую середину.

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Решили сейчас взять тайм-аут на два дня, для того, чтобы еще раз встретиться, еще раз поговорить, возможно какие-то сделать изменения. Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что такое 500 поправок - это несколько дней работы комитета. Ну пусть уже, они могут поработать. Но в парламенте это будет неделя.

В свою очередь он отметил, что если эти 500 поправок не сократить, то работа Рады остановится на четыре месяца.

Если мы станем на четыре месяца, это будет 300-400 законов. А у нас законы сейчас такие выписаны, что даже какие-то мелкие вещи, которые должно сделать правительство, бывает много случаев, когда надо голосовать Раде. А она не будет в состоянии сделать это, так как регламент написан таким образом, что если зашел в рассмотрение законопроекта, то дальше ты не можешь ни выйти, ни приостановиться, надо просто дойти до конца. Поэтому сейчас блокада просто.

Он также отметил, что для того, чтобы разблокировать этот процесс парламентарии решили "еще пообщаться".

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