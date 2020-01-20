В воскресенье, 19 января, стало известно, что всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех весовых категориях. Об этом сообщает WBC.

Так, известно, что Сергей Деревянченко поднялся еще на одну строчку и стал первым в рейтинге средневесов.

Также Александр Усик поднялся на одну ступень и уже занимает 2-е место. Также отметим подъем на одну ступень украинца Сергея Богачука в первом среднем весе - 12-й.

Заметим, что обладателем титула WBC в весе Деревянченко является Джермалл Чарли из США.

Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.

Также Podrobnosti.ua раньше писали о том, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.