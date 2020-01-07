Когда Усик проведет следующий бой: названа дата и место [ Редактировать ]
Украинский боксер Александр Усик проведет следующий поединок 28 марта 2020 года в Лондоне (Великобритания). Об этом пишет профильный сайт boxingnews24.com.
Промоутер Эдди Хирн еще ждет решения IBF и WBO, кто из двух обязательных претендентов - Александр Усик или Кубрат Пулев - станет следующим соперником чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
В то же время Хирн предпочитает, чтобы Джошуа сразился с Пулевым, чтобы Усик смог провести бой против Дерека Чисоры.
Для боя Усика уже забронировали арену O2 в Лондоне. По словам Хирна, 28 марта Усик сразится с 36-летним Чисорой.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру.
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