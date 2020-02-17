Известного российского композитора "убила" волна в Австралии (фото) [ Редактировать ]
В Австралии произошел несчастный случай. Российского композитора Андрея Иванова смыла огромная волна. Мужчина находился на берегу вместе со своей женой. Кадры его смерти публикует издание Daily Mail.
Позже издание видеоролик с сайта убрало.
Иванов и его супруга Юлия находились на популярном пляже Бонди. Женщине удалось выплыть и выбраться на берег, а мужчину отнесло в океан. Спустя полчаса спасатели обнаружили его тело.
47-летний Андрей Иванов специализировался на электронной музыке. В 1992 году он основал проект Triplex.
Среди известных его работ - ремикс на саундтрек к сериалу "Бригада", ремикс к фильму "Собака Баскервилей" и саундтрек к фильму "Бой с тенью".
Ранее мы писали о том, что в России умер известный политик. Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант.
А также мы писали о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов". Он ушел из жизни в возрасте 27 лет. Артист боролся с психическим расстройством и зависимостью.
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