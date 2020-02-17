В Австралии произошел несчастный случай. Российского композитора Андрея Иванова смыла огромная волна. Мужчина находился на берегу вместе со своей женой. Кадры его смерти публикует издание Daily Mail.

Позже издание видеоролик с сайта убрало.

Иванов и его супруга Юлия находились на популярном пляже Бонди. Женщине удалось выплыть и выбраться на берег, а мужчину отнесло в океан. Спустя полчаса спасатели обнаружили его тело.

47-летний Андрей Иванов специализировался на электронной музыке. В 1992 году он основал проект Triplex.

Среди известных его работ - ремикс на саундтрек к сериалу "Бригада", ремикс к фильму "Собака Баскервилей" и саундтрек к фильму "Бой с тенью".

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