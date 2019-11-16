Известный российский политик, лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев скончался. Об этом передает ТАСС.

Политик умер в поезде, которые следовал из Тамбова в Москву. Отмечается, что умершему было 42 года.

В дороге Исаев почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть - сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Тело политика доставили на Павелецкий вокзал.

Ранее сообщалось, что умер известный американский продюсер.