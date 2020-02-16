Умерла звезда легендарного сериала "Секс в большом городе" [ Редактировать ]
Легендарная американская актриса Линн Коэн, которая сыграла в сериале "Секс в большом городе", умерла 14 февраля в возрасте 86 лет. Об этом CNN сообщил менеджер актрисы.
Причины смерти актрисы СМИ не сообщают. Также, неизвестны место и дата похорон. Линн Коэн играла няню и домработницу, которая работала в доме у адвоката Миранды Хоббс, в сериале "Секс в большом городе".
Она снялась в фильме Вуди Алена "Загадочное убийство в Манхэттене", "Голодные игры", "Через Вселенную", "На крючке" и других фильмах.
Звезда также сыграла свою роль в сериалах "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", "Мастер не на все руки" и "Удивительная миссис Мейзел".
Ранее мы писали о том, что в России умер известный политик. Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант.
А также мы писали о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов". Он ушел из жизни в возрасте 27 лет. Артист боролся с психическим расстройством и зависимостью.
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