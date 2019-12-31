На 76-м году ушел из жизни знаменитый британский музыкант, пародист и соратник комик-группы "Монти Пайтон" Нил Иннес.

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Отмечается, что его смерть стала неожиданностью, так как Иннес не страдал от каких-либо болезней.

Нил Иннес появлялся в таких фильмах, как "Монти Пайтон и священный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтон" и "Монти Пайтон в Голливуде". Иннес также принимал участие в сериале "Монти Пайтон: Летающий цирк".

Ранее сообщалось, что умер легендарный музыкант.