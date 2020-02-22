В субботу, 22 февраля, в Днепре произошел пожар. Известно, что огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, возгорание произошло около 4 часов ночи в подвале многоэтажки в Самарском районе города. Спасатели установили, что горел мусор на площади 5 квадратных метров.

Отмечается, что из задымленной зоны на свежий воздух были эвакуированы 10 жильцов дома. Состояние здоровья эвакуированных удовлетворительное, в госпитализации никто не нуждался.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

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