В Днепре вспыхнула многоэтажка [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, в Днепре произошел пожар. Известно, что огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Роторной. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, возгорание произошло около 4 часов ночи в подвале многоэтажки в Самарском районе города. Спасатели установили, что горел мусор на площади 5 квадратных метров.
Отмечается, что из задымленной зоны на свежий воздух были эвакуированы 10 жильцов дома. Состояние здоровья эвакуированных удовлетворительное, в госпитализации никто не нуждался.
В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
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