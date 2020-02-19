Пожар в гаражах/ Фото: ГСЧС Украины в г. Киеве

В среду, 19 февраля, на территории гаражного кооператива на ул. Зодчих, 6 в Святошинском районе столицы произошло крупное возгорание. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пламя охватило 4 гаража общей площадью в 60 квадратных метров, в которых находилось 2 автомобиля.

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"В результате возгорания одна машина выгорела полностью, еще одна повреждена. Также повреждены два автомобиля, которые стояли на стоянке рядом с территорией гаражного кооператива", - говорится в сообщении.

По словам спасателей, пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

Причина возгорания в данный момент устанавливается.

Тем временем, в сети появилось видео пожара.

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