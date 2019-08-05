Таксист посадил клиента на цепь и "заковал" в гараже [ Редактировать ]
Под Киевом таксист приковал своего пассажира цепью и удерживал его в подвале. мужчину задержали. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Клиент вызвал такси из Киева до Сум, но водитель попросил рассчитаться с ним до прибытия на место.
Пассажир ответил ему, что у него нет денег на счету, после чего водитель согласился заехать в банк, чтобы оформить кредит. В выдаче займа ему отказали, поскольку у него уже был долг.
"Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице найти деньги тоже не удалось, и водитель решил получить их на свое усмотрение. Пассажир задолжал за поездку 7 тысяч гривен", - уточнили правоохранители.
Он отвез пассажира в свой гараж в село Софиевская Борщаговка, в подвале связал ему ноги цепью и закрыл. Пострадавший нашел в помещении инструменты и сумел самостоятельно освободиться после семи часов плена.
Полиция квалифицировала действия водителя как похищение человека (части 2 статьи 146 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина изрезал людей в подвале, а также ревнивый муж убил жену заточкой.
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