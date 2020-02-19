В Белой Церкви мужчина начал стрелять по прохожим [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, в Белой Церкви Киевской области мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Как отмечается, неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления. Мужчину задержали. Им оказался 36-летний местный житель.
В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве на Голосеевском проспекте прогремела стрельба. Мужчина устроил хаотичную перестрелку.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Также мы писали о том, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка. Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка. Был также зафиксирован случай перестрелки в Киеве на Гидропарке.
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