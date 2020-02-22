Смертельная "осечка": новая игра "убивает" детей [ Редактировать ]
До Украины добралось новое опасное развлечение, которое распространяется среди детей. Об этом сообщает "Главред".
Известно, что во время "игры" жертве подсекают ноги и она падает на пол, рискуя получить травму головы. В соцсетях утверждают, что новую "забаву" уже заметили в киевских школах.
Видео вы можете посмотреть тут.
В комментариях пользователи возмущены таким "развлечением" для детей. Они призывают родителей смотреть за детьми и говорить с ними, объясняя, что эти игры опасны для здоровья и могут закончится весьма плачевно.
Напомним, что в Китае запустили игру про коронавирус.
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