До Украины добралось новое опасное развлечение, которое распространяется среди детей. Об этом сообщает "Главред".

Известно, что во время "игры" жертве подсекают ноги и она падает на пол, рискуя получить травму головы. В соцсетях утверждают, что новую "забаву" уже заметили в киевских школах.

Видео вы можете посмотреть тут.

В комментариях пользователи возмущены таким "развлечением" для детей. Они призывают родителей смотреть за детьми и говорить с ними, объясняя, что эти игры опасны для здоровья и могут закончится весьма плачевно.

Напомним, что в Китае запустили игру про коронавирус.