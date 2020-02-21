Новая смертельная игра "атакует" украинских школьников. Опасное развлечение грозит подросткам не только серьезными травмами, но и летальным исходом. Игра называется "Вызов прыжка", придумали ее за рубежом. Об этом сообщает издание Correio Braziliense.

Игра становится все популярнее и в Украине, что заставляет родителей нервничать за здоровье детей.

Смысл игры в том, что во время прыжков одному из участников подсекают ноги. Человек падает на землю плашмя. При этом он может сильно удариться головой. Как результат - ушиб, сотрясение головного мозга и даже смерть.

Так, издание Correio Braziliense написало о смерти 16-летней ученицы муниципальной школы имени Антонио Фагундеса Эмануэлы Медейрос в Бразилии. Девушка, участвуя в игре, упала и ударилась головой о землю.

Ребенка госпитализировали, но врачи ничем не смогли помочь и Эмануэла скончалась.

Напомним, что в Китае запустили игру про коронавирус.