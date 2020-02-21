Новая смертельная игра "убивает" школьников [ Редактировать ]
Новая смертельная игра "атакует" украинских школьников. Опасное развлечение грозит подросткам не только серьезными травмами, но и летальным исходом. Игра называется "Вызов прыжка", придумали ее за рубежом. Об этом сообщает издание Correio Braziliense.
Игра становится все популярнее и в Украине, что заставляет родителей нервничать за здоровье детей.
Смысл игры в том, что во время прыжков одному из участников подсекают ноги. Человек падает на землю плашмя. При этом он может сильно удариться головой. Как результат - ушиб, сотрясение головного мозга и даже смерть.
Так, издание Correio Braziliense написало о смерти 16-летней ученицы муниципальной школы имени Антонио Фагундеса Эмануэлы Медейрос в Бразилии. Девушка, участвуя в игре, упала и ударилась головой о землю.
Ребенка госпитализировали, но врачи ничем не смогли помочь и Эмануэла скончалась.
Напомним, что в Китае запустили игру про коронавирус.
по теме
Грипп за неделю "унес" жизни десяти человек
За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек
Олимпийские игры-2020: под каким девизом пройдут соревнования
Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся с 24 июля по 9 августа в Токио
В России автобус попал в серьезное ДТП: погибли 8 украинцев
В четверг, 13 февраля, в Псковской области России произошло серьезное ДТП
Ротвейлер до смерти загрыз 4-летнего мальчика
В Харьковской области, в одном из поселков ротвейлер загрыз до смерти 4-летнего мальчика
Умерла известная украинская журналистка
Во вторник, 11 февраля, в Киеве внезапно умерла украинская журналистка