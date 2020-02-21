В Китае власть создала игру про коронавирус Battle of Pathogens (Битва патогенов) в мессенджере WeChat. Об этом сообщает South China Morning Post..

В этой игре необходимо уничтожать вирусы. Они активно размножаются и игра становится сложнее.

Вирусы атакуют игрока, и после этого у человека повышается температура. Игрок должен постоянно использовать медицинские маски и дезинфекторы.

Китайские власти решили профинансировать эту игру. Они сделали это для профилактики коронавируса, а также для того, чтобы люди узнали меры предосторожности.

Граждане должны знать, как обезопасить себя и не подцепить опасный вирус. Полезная информация всплывает на экране после окончания уровня.

Напомним, что прибывших украинцев из Уханя разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Там находится около двух десятков машин.

Тем не менее, президент Украины заявил о том, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.