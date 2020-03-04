В супермаркете Одессы "впаривают" просрочку многолетней давности [ Редактировать ]
Супружеская пара из Одессы приобрела в местном супермаркете 4-летний просроченный сыр. Возмущенные "свежей" покупкой люди обратились в редакцию "Подробностей".
Как выяснилось, муж с женой как обычно пошли за продуктами. Не обратив внимание на срок годности, они купили товар 2016 года. Кроме того, пара отмечает, что просроченные товары - совсем нередкое явление для этого супермаркета.
"Ходили с женой в магазин "Таврия В". Как всегда наткнулись на просрочку. Как оказалось, купили сыр "Янтарь" 2016 года... Это уже ни в какие рамки не лезет!", - рассказывают возмущенные одесситы.
Ранее мы сообщали, как украинцам добиться своих прав, если они купили в магазине просроченный товар, и возможно ли это вообще.
Кроме того, не каждый украинец знает о том, как именно действует закон о защите прав потребителей. В нашем материале мы рассказываем, что делать и куда обращаться в случае нарушения ваших прав со стороны торгового предприятия.
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