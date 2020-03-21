Умерла директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина [ Редактировать ]
Ушла из жизни социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе Фонда.
"Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, одна из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину", - говорится в сообщении.
Ирине Бекешкиной было 68 лет.
Она работала в Фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 1996 года и являлась автором более 100 научных работ.
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