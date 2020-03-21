В Киеве разыскивают несовершеннолетнего Родзевича Николая Витальевича 2005 года рождения. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Отмечается, что в пятницу, 20 марта, парень ушел из дома и по настоящее время не вернулся.

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Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 170-175 см, сбитое телосложение, волосы средней длины темно-русого цвета, на левой щеке имеет родимое пятно.

Одет: в черную куртку, спортивные штаны черного цвета, футболку красного цвета, кеды синего цвета.

При наличии какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего звоните по номеру "102".

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