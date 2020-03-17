Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, на 85-м году жизни скончалась вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина – Валентина. Об этом сообщили в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
"Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась", - говорится в сообщении.
Валентина Гагарина, в девичестве Горячева, родилась 15 декабря 1935 года. В декабре 2019 года она отметила свое 84-летие.
Свадьба Гагариных состоялась 27 октября 1957 года в Оренбурге, Юрий Гагарин был тогда военным летчиком.
После гибели мужа Валентина Гагарина работала лаборантом-биохимиком в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в Звездном городке. Она написала книгу воспоминаний о супруге - "108 минут и вся жизнь".
Ранее сообщалось, что легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет.
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