С понедельника, 23 марта, Греция вводит комендантский час после резкого роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Движение в стране будет ограничено, за редкими исключениями. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Отметим, Греция подтвердила 94 новых случая заболевания. Это был самый большой скачок в течение одного дня, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

Ссылаясь на Италию, которая в субботу сообщила о почти 800 новых смертельных случаях, Мицотакис сказал, что его "долг - не допустить, чтобы такая трагедия обрушилась на Грецию".

Ранее мы писали, что в Сербии также ввели комендантский час.