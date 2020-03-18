Во вторник, 17 марта, правительство Сербии из-за вспышки коронавируса ввело комендантский час с 20 часов вечера до 5 утра. Об этом заявил во время пресс-конференции президент страны Александар Вучич, сообщает "Радио Свобода".

В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения. Вооруженные силы будут контролировать границы, больницы и центры для беженцев, которых сейчас около 7 тысяч.

Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из помещений. Все студенты в течение следующих 24 часов должны покинуть общежития.

В Сербии сейчас зафиксировано 72 инфицированных коронавирусом. В страну в течение минувших двух суток прибыли 35 тысяч граждан из-за рубежа, преимущественно из европейских стран, где больше всего распространен коронавирус. Президент Вучич заявил, что такие люди являются основным источником заболевания. В контролируемой самоизоляции находятся 8 тысяч граждан.

Сербские власти уверяют, что запасов продовольственных товаров в стране хватает. В то же время в магазинах нет средств для гигиены, муки, сахара и других продуктов. В аптеках нет средств для дезинфекции и защитных масок.

Ранее мы писали, что в Черногории зафиксировано два первых случая зараженности коронавирусом.