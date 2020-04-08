Экс-футболист "Милана" Паоло Мальдини выздоровел после заражения коронавирусом. Мужчина перенес болезнь вместе со своим сыном Даниэлем Мальдини. Об их положительных результатах тестов стало известно 21 марта, сообщает Calciomercato.

Мальдини-младший вылечился несколько дней назад, а теперь полностью здоров и его отец.

Мальдини уже вернулся к своей работе на посту технического директора "Милана" и готов обсуждать вопросы, связанные с понижением зарплат в клубе из-за кризиса, который стал следствием пандемии.

Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.