Легенда "Милана" вылечился от коронавируса [ Редактировать ]
Экс-футболист "Милана" Паоло Мальдини выздоровел после заражения коронавирусом. Мужчина перенес болезнь вместе со своим сыном Даниэлем Мальдини. Об их положительных результатах тестов стало известно 21 марта, сообщает Calciomercato.
Мальдини-младший вылечился несколько дней назад, а теперь полностью здоров и его отец.
Мальдини уже вернулся к своей работе на посту технического директора "Милана" и готов обсуждать вопросы, связанные с понижением зарплат в клубе из-за кризиса, который стал следствием пандемии.
Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.
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