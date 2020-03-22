В субботу, 21 марта, экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.

Об этом сообщает Marca.

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"Экс-президента "Реала" госпитализировали 17 марта с высокой температурой и проблемами с дыханием. У Санса подтвердили коронавирус. До этого у него восемь дней была лихорадка. Врачи оценили его состояние как тяжелое. 21 марта Санс умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Санс умер в возрасте 76 лет.

Он занимал должность президента "Реала" с 1995 по 2000 год.

Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист. Также мы писали о том, что Чемпионат мира по хоккею 2020 отменили из-за коронавируса.