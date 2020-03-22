Экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса [ Редактировать ]
В субботу, 21 марта, экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса.
Об этом сообщает Marca.
"Экс-президента "Реала" госпитализировали 17 марта с высокой температурой и проблемами с дыханием. У Санса подтвердили коронавирус. До этого у него восемь дней была лихорадка. Врачи оценили его состояние как тяжелое. 21 марта Санс умер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Санс умер в возрасте 76 лет.
Он занимал должность президента "Реала" с 1995 по 2000 год.
Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист. Также мы писали о том, что Чемпионат мира по хоккею 2020 отменили из-за коронавируса.
по теме
"Оставайся дома": новый челлендж "атакует" соцести
Маркус Рашфорд принял участие в новом челлендже "Оставайся дома"
В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист
Он был игроком любительского клуба "Атлетико Портада Альта"
Роналду рассказал о коронавирусе
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал пандемию коронавируса
Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом
Мужчина прошел тест, который и определил болезнь футболиста
Под угрозой даже Евро-2020. Коронавирус разбушевался: отменили серию А, еврокубки теперь без зрителей и рукопожатий
Большее количество телевизионных новостей начинаются именно со сводки о количестве заболевших и умерших. Тему возможной пандемии обсуждают везде