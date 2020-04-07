От коронавируса умер экс-президент футбольного клуба "Буковина" [ Редактировать ]
В понедельник, 6 апреля, от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк. Об этом сообщил в Facebook бывший глава профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота.
"Не хотелось писать. Но, всё же, считаю нужным это озвучить. Может быть, это спасёт кого-то.
Далёкий и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, всё же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни!", - написал Сирота.
Василию Федорюку было 72 года. В 1993-1998 и 2007-2010 годах он являлся президентом ФК "Буковина". При нем команда из Черновцов в последний раз играла в высшем дивизионе футбольного чемпионата Украины.
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