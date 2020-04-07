В понедельник, 6 апреля, от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Буковина" Василий Федорюк. Об этом сообщил в Facebook бывший глава профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота.

"Не хотелось писать. Но, всё же, считаю нужным это озвучить. Может быть, это спасёт кого-то.

Далёкий и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба Буковина Черновцы Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные, всё же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни!", - написал Сирота.

Василию Федорюку было 72 года. В 1993-1998 и 2007-2010 годах он являлся президентом ФК "Буковина". При нем команда из Черновцов в последний раз играла в высшем дивизионе футбольного чемпионата Украины.