Еще один американский штат будет судиться с Китаем [ Редактировать ]
Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на вспышку COVID-19. Об этом сообщает издание The Hill.
Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".
Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде.
Прокурор также намерен требовать от Китая возмещения ущерба.
Фитч призывает представителей Миссисипи в американском конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные коронавирусом.
Ранее штат Миссури (США) подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требует возместить ущерб.
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