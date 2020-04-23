Американский штат Миссисипи объявил о планах подать иск против Китая и взыскать с него ущерб из-за реакции Пекина на вспышку COVID-19. Об этом сообщает издание The Hill.

Генеральный прокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде.

Прокурор также намерен требовать от Китая возмещения ущерба.

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные коронавирусом.

Ранее штат Миссури (США) подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требует возместить ущерб.