В США предсказали еще одну сложную волну коронавируса [ Редактировать ]
Уже следующей зимой США может столкнуться со второй, более тяжелой и сложной волной коронавируса. Такое заявление сделал глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. Об этом сообщает издание Washington Post.
По его словам, "есть вероятность, что нападение вируса на США следующей зимой будет даже более сложным, чем то, через которое мы только что прошли".
Редфилд предположил, что сезонный грипп может возникнуть одновременно со второй волной CОVІD-19, а одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения США окажется под "немыслимой нагрузкой".
В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов. По данным международного статистического бюро Worldometer на ночь 22 апреля всего заразились 818 тысяч жителей страны, умерли - свыше 45 тысяч.
Ранее сообщалось, что коронавирус возник в лаборатории Уханя.
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