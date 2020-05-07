В четверг, 7 мая, был обнародован закон авторства Кабинета министров "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу через месяц со дня его опубликования и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастр. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Документ также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Кроме того, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил новый состав делегации в Минске. Также президент Украины внес изменения в положение о службе в СБУ.