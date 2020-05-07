Доступ украинцев к кадастрам: опубликован закон [ Редактировать ]
В четверг, 7 мая, был обнародован закон авторства Кабинета министров "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступает в силу через месяц со дня его опубликования и вводится в действие с 1 января 2021 года.
Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастр. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.
Документ также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.
Кроме того, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил новый состав делегации в Минске. Также президент Украины внес изменения в положение о службе в СБУ.
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