Зеленский утвердил новый состав переговорщиков в Минске [ Редактировать ]
Во вторник, 5 мая, президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Кроме главы делегации, бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в ее состав вошли:
- вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),
- председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),
- заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),
- председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),
- заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),
- председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).
Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.
На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.
Ранее мы писали о том, что Зеленский призвал Минздрав пересмотреть медицинскую реформу.
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