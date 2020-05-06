Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастра. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации", - говорится в сообщении.
Документ также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.
Кроме того, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
13 апреля Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект Кабмина №2370, за него проголосовали 302 парламентария. Принятие документа произошло без обсуждения.
Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил новый состав делегации в Минске. Также президент Украины внес изменения в положение о службе в СБУ.
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Соответствующие распоряжения опубликовані на сайте главы государства