В ООН назвали число жителей, которым угрожает голод из-за пандемии [ Редактировать ]
Пандемия коронавируса затрагивает все сферы жизни и приводит к самым неожиданным последствиям. Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за COVID-19 множество людей пострадает также от голода из-за гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает прес-центр ВПП.
Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.
"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах.
Ранее мы писали, что ВОЗ выявила "горячие точки" коронавирусной инфекции.
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