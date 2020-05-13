Пандемия коронавируса затрагивает все сферы жизни и приводит к самым неожиданным последствиям. Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за COVID-19 множество людей пострадает также от голода из-за гуманитарной катастрофы. Об этом сообщает прес-центр ВПП.

Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах.

Ранее мы писали, что ВОЗ выявила "горячие точки" коронавирусной инфекции.