Быстрая реакция: разработан "мгновенный" коронавирусный тест [ Редактировать ]
Иранские исследователи создали экспресс-тет, который может выявить присутствие COVID-19 в организме за считанные секунды.
Об этом сообщает Mehr.
По информации, новый нанотест может определить инфекционные антитела за 30 секунд при 95% точности.
Известно, что новосозданная тест-система может определить не только коронавирус, но и иные инфекционные заболевания.
Отмечается, что нанотест пока не сертифицирован в Иране и ждет утверждения.
Ранее мы писали о том, что в мире коронавирусную инфекцию за сутки "подхватили" 65 тысяч человек, при этом от инфекции погибли 2,8 тысяч инфицированных.
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