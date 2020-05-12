Иранские исследователи создали экспресс-тет, который может выявить присутствие COVID-19 в организме за считанные секунды.

Об этом сообщает Mehr.

По информации, новый нанотест может определить инфекционные антитела за 30 секунд при 95% точности.

Известно, что новосозданная тест-система может определить не только коронавирус, но и иные инфекционные заболевания.

Отмечается, что нанотест пока не сертифицирован в Иране и ждет утверждения.

Ранее мы писали о том, что в мире коронавирусную инфекцию за сутки "подхватили" 65 тысяч человек, при этом от инфекции погибли 2,8 тысяч инфицированных.