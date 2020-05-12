Всемирная организация здравоохранения назвала места в мире, где больше всего "бушует" COVID-19.

Об этом пишут РИА Новости.

По информации, коронавирус концентрируется на территории Южной и Северной Америки.

"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - отмечается в сообщении.

Известно, что наибольшее количество инфицированных людей находится в США.

Фото: Корреспондент

Ранее мы писали о том, что для тестирования граждан на наличие коронавируса выделили 11 миллиардов долларов. В стране ежедневно проходят анализы 300 тыс человек.