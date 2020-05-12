ВОЗ выявила "горячие точки" коронавирусной инфекции [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения назвала места в мире, где больше всего "бушует" COVID-19.
Об этом пишут РИА Новости.
По информации, коронавирус концентрируется на территории Южной и Северной Америки.
"Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас", - отмечается в сообщении.
Известно, что наибольшее количество инфицированных людей находится в США.
Фото: Корреспондент
Ранее мы писали о том, что для тестирования граждан на наличие коронавируса выделили 11 миллиардов долларов. В стране ежедневно проходят анализы 300 тыс человек.
по теме
"Коронавирусный" антирекорд: в США за сутки погибли почти 3 тысячи человек
Всего в стране зафиксировали 819 тысяч инфицированных коронавирусом
Британия вводит карантин по израильскому сценарию
Ограничения вступят в силу в конце мая
Коронавирус победил в "соревновании" с гриппом
Болезнь оказалась намного смертоноснее штаммов гриппа
Коронавирусная инфекция начала "поглощать" Африку
В странах зафиксировали более 50 тысяч случаев заболевания
Новый тест "научили" в течении суток обнаруживать COVID-19
Его точность составляет 95%