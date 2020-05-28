Зима в 2020 году прошла без снега. Позже страну накрыла пыльная буря. А май и вовсе "отличился" градом. О том, что происходит с погодой рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, пишет "РБК-Украина".

- После зимы без снега и бури в апреле, в мае внезапно выпал град. Почему в Украине наблюдаются такие аномальные изменения погоды?

- Обычно эти аномалии связаны с нарушением атмосферных процессов, которые традиционные для той или иной местности. Они связаны с изменением климата.

Май, на самом деле, не является прохладным, погода близка к норме. Немного ниже нормы будут средние значения температуры воздуха. Если посмотреть на погодные условия мая за последние 30 лет, то они почти не изменились.

Температурный режим в этом месяце остался таким же, как был 30 лет назад. Однако температура воздуха в зимние месяцы и летом, особенно в июле и августе, повысилась на полтора-два градуса. Для мая как раз характерны похолодания, даже заморозки, и тому подобное. Это все сохраняется.

- То есть зимой не было снега из-за глобального потепления?

- В этом году в Украине зимы не было вообще. Потому что зима - это устойчивый переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения. Устойчивого перехода не было, то есть зимы в Украине не было.

Конечно, это результат глобального потепления. Средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет. Это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает.

- Такая ситуация с "аномальной погодой" теперь становится нормой для всей Европы? Повлияло ли это потепление, например, также на Австралию и Северную Америку?

- Мне сложно судить относительно Австралии, ведь это Южное полушарие. Там есть свои особенности атмосферных процессов. А что касается Северного полушария, то во всех странах отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из самых больших.

Что касается потепления, то оно наиболее выражено в северных странах европейского континента. Чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины. В отношении средиземноморских стран, эти изменения не такие заметные. Но там сохраняется тот климат, который был раньше: он как был летом засушливым, так и остается.

Однако южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому. То есть заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет.

- Одни говорят, что теплая зима - это хорошо, ведь люди экономят на отоплении. Другие предостерегают, что мы можем получить плохой урожай. Как вы оцениваете последствия такого изменения климата для Украины?

- Плохой погоды не бывает, она для всех разная. Для сельского хозяйства здесь можно приводить разные оценки. С одной стороны, конечно, возрастает засушливость климата и, соответственно, риск потери урожая.

Однако если говорить про нынешний год, то засуха, которая была в Украине, практически прекратилась, за исключением южных областей. Но в ближайшее время и там ситуация улучшится. То есть говорить о том, что Украина потеряла весь урожай - очень неправильно. Урожай будет меньше чем в прошлом году, но он будет близок к среднему за последние пять лет.

- За три дня до лета мы до сих пор одеваемся в куртки, теплые пальто. Когда начнется настоящее лето?

- Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла. Конечно, это зависит от региона. Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно выросла. То есть сегодня может быть холодно, а завтра очень жарко.

- С 4 апреля и почти до 14 мая в Украине пытались ликвидировать пожар в Чернобыльской лесной зоне. Можно сказать, что пожар был таким масштабным именно из-за погодных условий: засухи, отсутствия осадков и сильного ветра?

- Не только. И из-за состояния растительности. Если апрель у нас был очень сухим, то и температура воздуха была достаточно высокой. Понятно, что растения были фактически пересушены и торфяники тоже. Конечно, это все способствовало. А причины всех этих возгораний - это уже другой вопрос, хотя они могли быть и природными. Например, от грозы.

- До сих пор рассматривается вероятность того, что пожар произошел от молнии?

- Я не могу так говорить, ведь я не следователь. Но, в принципе, от грозового разряда при такой пересушенности растительного покрова все могло произойти. И даже от обычной бутылки, которая лежит на открытом солнце и служит линзой. Она может зажечь пересушенную растительность. Поэтому не обязательно даже что это люди. Ветер уже способствовал дальнейшему распространению пожара.

- Во время ликвидации пожара, гидрометцентр постоянно информировал об уровне загрязнения. Насколько сильно было загрязнен воздух? Можно ли сказать, что такая концентрации частиц горения в воздухе случается, скажем, раз в несколько лет?

- Ничего подобного. Каждый год по несколько раз такое загрязнение имеет место. Просто при кратковременном усилении, когда произошло выдувание верхних слоев почвы, в Киеве действительно был смог. Но по общему загрязнению чего-то чрезвычайного не было. Ни по двуокиси азота, ни по двуокиси серы, ни по формальдегиду, ни по пыли - не было.

Очень кратковременно было повышение предельно допустимой концентрации, но буквально на один день. На следующий день ситуация уже улучшилась, на третий выровнялась. Один день действительно было превышение нормы в два-три раза по содержанию твердых примесей в атмосфере - дыма, один день где-то в середине апреля.

- 16 апреля Киев накрыла пыльная буря. Откуда она пришла к нам?

- Буря к нам пришла оттуда, где выдувалась пыль из верхнего слоя почвы, из тех районов. Понятно, что все зависит от направления перемещения воздушных масс. В том случае пылевая буря пришла в город Киев из Житомирской области, Овручского района, частично из западных районов Киевской области.

- В июне в Украине планируют возобновить авиасообщение. Если такая пылевая буря будет снова идти на Украину, будет ли потребность остановить полеты?

- Мы обеспечим метеорологическое обслуживание гражданской авиации, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно. В обязанности гидрометцентра входит прогнозирование погодных условий, что будет необходимо в случае угрозы того или иного явления. Они будут составлены.

Повлияет это на авиацию или нет? Во всяком случае, пыльная буря точно не повлияет. Потому что она бывает в Украине раз в 10 лет. Такой пыльной бури не будет в ближайшие 10 лет.

- В Минздраве сообщали, что наблюдая за динамикой распространения коронавирус будут смотреть влияет ли на него сезонный фактор.

- Никто еще не выявил зависимости распространения коронавируса от температурного режима, осадков, влажности воздуха или солнечного сияния. Такого нет. Зависит ли вирус от погодных параметров - никто этого не знает.

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