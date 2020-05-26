Погода в июне шокирует украинцев [ Редактировать ]
В июне 2020 года температура воздуха составит в среднем 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла). Это на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Соответствующий прогноз дает "Укргидрометцентра".
Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений. По данным наблюдений "Укргидрометцентра", в июне средняя месячная температура воздуха составляет 16-21 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 градусов, в горных районах 24-31 градусов, абсолютный минимум - 0-7 градусов тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.
В июне средняя месячная количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье до 100-187 мм.
"В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни", - говорится в сообщении.
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