Какие сладости разрешены на диете [ Редактировать ]
Когда мы хотим сбросить вес, то в первую очередь отказываемся от сладостей. Однако, правильно ли это? Работа нашего мозга очень зависит от глюкозы и если в радикально исключить сладкое, нейроны лишаться питания и начнут хуже работать.
Эксперты рассказали, какие сладости можно есть и не переживать за фигуру, передает newsyou.info.
Мед
Эта природная сладость имеет такую же калорийность, как и обычный сахар. Но в меде еще большое количество полезных микроэлементов, например, витамины группы В, витамины С, РР, H, K, E. К тому же в этом продукте есть пантотеновая и фолиевая кислоты, и множество минералов.
Мед богат ферментами, которые пробуждают аппетит и благоприятно отражаются на процессе пищеварения. Специалисты рекомендуют съедать по 2 чайные ложки меда в сутки. Если у вас аллергия на пчелиный продукт, можете заменить его сухофруктами.
Сухофрукты
В сушеных фруктах очень много полезных веществ, минералов и витаминов. За счет высокой калорийности и повышенной концентрации питательных элементов, сухофрукты быстро утоляют голод. Главное - заранее ограничивать порцию до 30 грамм в день и есть медленно, чтобы насладиться моментом и почувствовать насыщение.
Мармелад
Для приготовления мармелада используют фрукты и ягоды, благодаря чему в конечном продукте остаются пектины. Эти вещества способствуют снижению уровня холестерина, благоприятно отражаются на работе желудка, а также очищают организм от токсинов и шлаков. К тому же, ученые из Великобритании провели эксперимент, который доказал, что пектин способен тормозить развитие раковых клеток. Так что употреблять мармелад не только вкусно, но и полезно.
Пастила и зефир
В этих сладостях тоже много пектина, но важно покупать натуральный продукт, поэтому тщательно изучайте ингредиенты. Пастила и зефир способны снизить раздражение пищеварительных органов, поэтому их хорошо употреблять при заболеваниях желудка и кишечника, например, при гастрите. Чтобы не навредить фигуре, старайтесь в день есть не больше 30 граммов.
Черный шоколад
Темные виды шоколада укрепляют сердечно-сосудистую систему, нормализуют кровяное давление при гипотонии и снижают стресс. Специалисты рекомендуют в сутки съедать не больше 15-30 граммов - это приблизительно 1/5 целой плитки. Такую порцию без вреда для похудения могут себе позволить люди, которые регулярно занимаются спортом или ведут активный образ жизни.
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