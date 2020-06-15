Шпинат - очень полезный зеленый листовой овощ. Диетологи рекомендуют сделать листовую зелень частью своего ежедневного рациона, ведь она содержит огромное количество питательных веществ, которых наш организм нуждается, пишет NDTV Doctor.

Отмечается, что шпинат содержит мало калорий и много клетчатки, поэтому он идеально подходит для тех, кто худеет. Кроме того, шпинат содержит магний, калий, фолат, белки и большое количество витаминов, что, среди прочего, делает его полезным для волос.

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"Если вы замечаете чрезмерное выпадение волос, его сухость и ломкость, вам следует перейти на здоровый рацион. Получение питательных веществ в рекомендованной количества поможет улучшить здоровье волос", - говорится в сообщении.

Важным для укрепления волос является железо, замечательным источником которого является шпинат. Железо нужно нам, чтобы эритроциты могли переносить кислород, в том числе и к коже головы. Это способствует улучшению роста волос. Кстати, выпадение волос - один из признаков дефицита железа. Магний, цинк, фолат и витамин А тоже играют свою роль и делают волосы более здоровыми, крепкими и блестящими.

Добавить в свой рацион шпинат можно разными способами. Его можно употреблять в салатах, запеканках и супах. Если вы худеете, но хотите перекусить, вареный шпинат даст вам ощущение сытости и обеспечит витаминами и микроэлементами.

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