Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на каких самолетах летает по Украине и миру. В своем официальном Telegram-канале глава государства прорекламировал отечественные лайнеры Ан-148 и Ан-74.

"На самолетах "Антонова" облетал всю Украину. Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского Президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев".

Владимир Зеленский забыл упомянуть еще несколько машин из президентского авиапарка.

Перелеты высших должностных лиц - президента, премьер-министра, спикера - обеспечивает Государственное авиационного предприятия "Украина", базирующееся в международном аэропорту "Борисполь" со штатом 332 человека. В его воздушную флотилию входят три самолета и один вертолет:

Airbus А319CJ , регистрационный номер UR-ABA (2007);

, регистрационный номер UR-ABA (2007); Ан-148-100В , регистрационный номер UR-UKR (2011);

, регистрационный номер UR-UKR (2011); Ан-74ТК-300Д , регистрационный номер UR-AWB (2001);

, регистрационный номер UR-AWB (2001); Ми-8МТВ-1, регистрационный номер UR-PAB (2002).

За полетами президента Украины и не только можно следить на сайте flightradar24.com.

Airbus А319CJ (Airbus Corporate Jet)

Бизнес-модификация А320 - самого массового семейства авиалайнеров европейского производства. Отличается укороченным фюзеляжем, дополнительными топливными баками и VIP-салоном на 39 пассажирских кресел в два ряда.

Президентский Airbus без дозаправки может совершать многочасовые перелеты на расстояние до 12 000 км.

Реактивный самолет оснащен двигателями CFM56, которые позволяют разгоняться до 900 км/ч.

Авиалайнер для главы украинского государства заказали у Airbus (Франция) при Викторе Ющенко в 2004 году, однако воспользовался им его преемник Виктор Янукович.

Машину построили в 2007 году, однако из-за долгой установки специального "президентского" салона сдали в эксплуатацию только в 2010-м. Производитель запросил за A319-115X(CJ) $44,5 млн.

Петр Порошенко использовал А319CJ не только для зарубежных визитов, но и полетов по Украине.

Владимир Зеленский 4 июня 2019 года отправился на нем в свой первый зарубежный визит в Брюссель. В 2019 году президентский Airbus совершил 60 рейсов, "налетав" 215,5 часов.

В качестве "борта №1 А319CJ используют в Азербайджане, Бразилии, Чехии, Франции, Италии, Омане, Катаре, Таиланде, Турции, ОАЭ и Венесуэле.

Ан-148-100В

Региональный реактивный пассажирский самолет украинского производства с дальностью полета до 3700 км. Разработчик и производитель - украинское ГП "Антонов", двигатели Д-436-148 созданы на ЗМКБ "Прогресс", производства АО "Мотор Сич".

Скорость полета - 780-850 км/ч, "рабочая" высота - до 12 200 м, вместимость - 68-85 пассажиров.

Президентский борт собран в 2011 году на заводе в Киеве. Первоначально он выполнял рейсы авиакомпании МАУ под номером UR-NTD, а 26 июня 2013 года Кабмин передал его ГАП "Украина".

В 2015 году президент Петр Порошенко заявил, что выбирает Ан-148 в качестве своего президентского самолета. Первый полет он совершил 24 января 2015 года в Саудовскую Аравию.

29 мая 2019 года Владимир Зеленский впервые отправился на Ан-148 во Львов, чтобы посетить шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков.

Именно этот самолет глава государства отрядил за украинцами, которые были освобождены в России в рамках обмена военнопленными.

В 2019 году Ан-148-100В совершил 100 рейсов, налетав 128 часов.

Ан-74ТК-300Д

Самолет АН-74ТК-300 впервые поднялся в воздух 20 апреля 2001 года. В 2003 году президентскую VIP-версию для 24 пассажиров заказал президент Леонид Кучма.

"Железную птицу" собрали на Харьковском авиазаводе, она оснащена двумя турбовентиляторными двигателями Д-36 запорожского АО "Мотор Сич". Максимальная скорость - 750 км/ч, дальность полета - 4 500 км.

ГАП "Украина" в отчетах жалуется на проблемы с поддержанием летной пригодности AH-148-100B и A-74TK-300, поскольку часть узлов и агрегатов к ним изготавливается в России. В 2019 году Ан-74ТК-300Д поднимался в воздух всего 8 раз, налетав 16 часов.

Ми-8МТВ-1

Ми-8МТВ-1 - модернизированный транспортный вертолет с двигателями ТВ3-117ВМ. С 1988 года производится в Казани (Россия). Советский Ми-8 является самым массовым двухмоторным вертолетом в мире (более 12 тыс. штук).

Высота полета - до 6000 м, дальность полёта - от 550 км, вместимость - 24 человека.

17 января 2019 года Петр Порошенко посетил на нем Житомир в рамках тура в поддержку получения Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

Владимир Зеленский летает на Ми-8МТВ-1 в регионы. В 2019 году совершил на нем 62 вылета (122 часа).

Самолеты-"пенсионеры"

Устаревшие самолеты ГАП "Украина" списывает и отправляет в Государственный музей авиации в Жулянах.

В 2014 году были списаны Ил-62 б/н UR-86528 и UR-86527, отлетавшие положенные 35 лет. Машины принадлежат ко второму поколению советских дальнемагистральных лайнеров и были сданы в эксплуатацию в 1981 году. На них летали три президента Украины: Кравчук, Кучма и Ющенко.

Для членов делегации в центральном салоне Ил-62 установлены кресла бизнес-класса по схеме 2+2, а носовой салон полностью отводился под нужды первого лица государства.

Там расположена переговорная, которая превращалась в обеденную комнату, спальню с двумя кроватями и душевую с туалетом.

В 2015 году как устаревший был списан вертолет Ми-8МТВ-1 б/н UR-PAA.

В 2012 году "на пенсию" отправили Ту-134А-3 б/н UR-65782. Самолет был построен в 1979 году и использовался "Аэрофлотом" для перевозки гостей в Москву на "Олимпиаду-80". В 1997 году вошел в авиапарк президента Украины.

На заслуженном "отдыхе" и президентский Як-40. Пассажирский реактивный лайнер был создан в середине 60-х годов для коротких (региональных) авиалиний. Он принимал на борт до 32 пассажиров и без дозаправки мог преодолеть до 1 800 км.

В 1996 году Кабмин заказал в Самаре сборку правительственного Ту-154М. Самолет был частично оплачен, но в Украину так и не поступил.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как летать в эпоху коронавируса. Ведь несмотря на повсеместный карантин, авиаперевозчики уже объявили летнее расписание и продают билеты в разные уголки мира.