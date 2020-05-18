Снижение заболеваемости коронавирусом по всему миру приводит к тому, что власти ослабляют запреты на передвижения и снова открывают границы. Европейский Союз еще будет решать, открывать ли с 15 июня внешние границы. Не дожидаясь резолюции Брюсселя, некоторые авиаперевозчики уже объявили летнее расписание рейсов и начали продавать билеты, сообщает Forbes.

Сначала авиакомпании перезапустят внутренние и европейские маршруты, в последнюю очередь возобновятся межконтинентальные перелеты. В Украине международное авиасообщение не откроют до осени, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Немецкая Lufthansa стала первым крупным европейским авиаперевозчиком, объявившим о возобновлении в июне полетов. Еженедельно будет выполняться 3 600 рейсов (по 1 800 туда и обратно). Для примера, в декабре 2019 года еженедельно выполнялось по 20 000 авиарейсов. Уже к середине июня авиакомпании Lufthansa, SWISS и Eurowings планируют совершать рейсы в 70 стран мире. Это почти на 400% больше, чем в мае.

НОВЫЕ ПРАВИЛА НА БОРТУ

Из-за коронавируса все авиакомпании ввели новые строгие правила для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и сотрудников аэропортов.

Все пассажиры будут обязаны находиться в защитных масках на борту, некоторые авиакомпании требуют и защитные перчатки. Пассажирам будут рекомендовать проходить регистрацию на рейс онлайн и загружать посадочный талон к себе на смартфон. На входе в терминалы аэропортов у них сканерами будут проверять температуру.

После каждого рейса салоны лайнеров будут тщательно дезинфицироваться. Воздушные фильтры, установленные на борту самолетов, аналогичны тем, что используются в реанимациях больниц.

Прежде чем бронировать авиабилеты в Европу, следует обязательно ознакомьтесь с запретами на поездки. Ситуация станет понятнее после 15 июня, когда планируется восстановление свободного передвижения по территории Европейского Союза. На данный момент в Европе по-прежнему закрыты большинство границ.

Людям, которые собираются посетить страны Евросоюза, придется заполнять специальную форму и указать место пребывания и запланированную продолжительность визита. Эту информацию будут передавать властям для мониторинга карантинных мероприятий.

BRUSSELS AIRLINES

Брюссельские авиалинии заявляют, что возобновят полеты 15 июня, начиная с Германии, Швейцарии, Испании, Португалии и Греции. После семи недель "режима гибернации" маршруты будут вводиться в соответствии с пожеланиями пассажиров и существующими ограничениями на поездки.

LUFTHANSA

Немецкий национальный перевозчик к концу июня планирует совершать рейсы в 130 пунктов назначения по всему миру. Онлайн бронирование билетов уже началось, на первую половину июня доступно более чем 100 направлений по Германии и Европе. Из Франкфурта самолеты будут летать на Майорку, в Софию, Прагу, Ниццу, Будапешт, Дублин, Ригу, Краков и Бухарест. Из Мюнхена - в Брюссель, Цюрих, Вену и на Майорку.

Во второй половине июня появятся 20 маршрутов дальнего следования, в том числе рейсы в Гонконг, Лос-Анджелес, Торонто, Дубай, Мумбаи, Мехико, Тель-Авив и Йоханнесбург. Возвращение к нормальной жизни приведет к тому, что Lufthansa удвоит свой флот с нынешних 80 самолетов до 160 в июне.

Компания борется за лояльность клиентов, запустив гибкую политику компенсаций за сорванные рейсы. С правилами можно ознакомится тут.

EUROWINGS

Немецкое дочернее предприятие Lufthansa, работающее по низким ценам, возобновит в начале лета ряд рейсов по Европе, ориентируясь прежде всего на туристов. В частности, уже начались рейсы в Прагу.

С 18 мая можно купить билет из Кельна, Штутгарта и Мюнхена в Пальма-де-Майорку. Несмотря на то, что запрет на въезд в Испанию остается в силе, на островах отелям разрешено принимать постояльцев. Италия пока также не открыла свои границы, однако рейсы из Дюссельдорфа в Рим уже доступны для бронирования. Июньское расписание авиакомпании также включает в себя рейсы в Ниццу и на Майорку. С 18 мая 5 раз в неделю летают самолеты в Лиссабон, где по-прежнему запрещен иностранный туризм, и закрыты отели.

Eurowings разрешает своим клиентам бесплатно и неограниченное количество менять бронирование, но только за 14 дней до рейса.

RYANAIR

Ryanair возобновляет полеты с 1 июля. Сразу планируется запустить около 40% рейсов от докризисного уровня, а к концу лета - 90%. Это около 1 000 рейсов в день. Ryanair уже выполняет рейсы из Станстеда в Порту и Лиссабон.

По новым правилам, во время полета нельзя будет стоять в очереди в туалет, пассажирам придется обращаться к бортпроводникам за разрешением его посетить. Покупки на борту лайнеров будут оплачиваться только в безналичной форме.

SWISS

Швейцарский национальный перевозчик в июне возобновит 180 рейсов из Цюриха и Женевы в 45 европейских пунктов назначения. Плюс несколько дальних рейсов в США, Азию и Африку. Возвращение в небо будет происходить постепенно, в начале лета возобновят 15-20% рейсов.

Июньское расписание Swiss предполагает, что путешественники смогут посетить Испанию (Малага, Барселона, Мадрид и Валенсия) и Италию (Бриндизи, Флоренция, Неаполь и Рим). Напомним, что это две европейские страны наиболее пострадали от COVID-19. также возобновятся полеты в Париж, Брюссель и Москву. Рейсы в Амстердам, Афины, Берлин, Лиссабон, Лондон, Порту, Гетеборг, Копенгаген и Стокгольм будут расширяться по мере роста спроса.

Как только будут разрешены трансатлантические перелеты, будут возобновлены 3 еженедельных рейса в Ньюарк (США), 4 рейса в неделю из Цюриха в Нью-Йорк, 2 в Чикаго, 1 в Сингапур, Бангкок и Йоханнесбург, 2 в Токио и Гонконг и 3 в Мумбаи.

WIZZ AIR

Wizz Air уже в мае возобновляет полеты из Лутона в 15 пунктов назначения. Уже выполняются рейсы в Будапешт, Братиславу, Белград и Тенерифе на Канарских островах Испании. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания, обслуживающая страны Центральной и Восточной Европы, уже в мае хочет возобновить 30% рейсов, а первые летние месяцы - до 70%.

Несмотря на существующие ограничения на путешествия, авиакомпания уже продает билеты в Лиссабон и Порту, а также в другие пункты назначения, где несрочные перелеты по-прежнему невозможны.

EMIRATES

С 21 мая авиакомпания Emirates возобновляет полеты в 9 международных пунктов из международного аэропорта Дубая. Среди них пять в Европе: Лондон, Милан, Мадрид, Франкфурт и Париж.

"Путешественники будут приниматься на эти рейсы только в том случае, если они отвечают требованиям к критериям и критериям въезда в странах назначения", - отмечает Emirates.

Все стойки регистрации оснащены защитными барьерами. "Протоколы социального дистанцирования" также будут реализованы на местах. Будет изменено обслуживание в полете, чтобы минимизировать взаимодействие на борту, "и снизить риск контакта и инфекции".

QATAR

Катар к концу июня планирует возобновить полеты в более чем 20 европейских городов. Авиакомпания Qatar не покидала небо и в разгар пандемии. Перевозчик отказался от коммерческих рейсов, в то же время используя 75% своего флота для репатриации и грузовых рейсов. У большинства авиакомпаний этот показатель составляет 10%.

Помимо текущих рейсов в Париж и Лондон, авиакомпания будет через свои аэропорты в Дохе летать в Афины, Амстердам, Барселону, Берлин, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Эдинбург, Франкфурт, Мадрид, Манчестер, Мюнхен, Милан, Осло, Рим, Вена и Цюрих. Поскольку в июне Катар увеличивает свои пункты назначения с 30 до 80 (и восстанавливает 50% своей обычной сети), на долю Европы приходится около четверти всех рейсов.

Qatar отказывается от социального дистанцирования на борту, но это правила действует в аэропорту. Политика бронирования предусматривает, что в 2020 году пассажиры могут неограниченное число раз менять дату вылета и место назначения. Клиентам, у которых из-за пандемии "сгорели" билеты, возвращают денег или меняют их на ваучеры, действительные в течение 2 лет.

DELTA

С 18 мая американская авиакомпания Delta возобновляет несколько трансатлантических рейсов. Будут ежедневные рейсы из Атланты в Амстердам и "меньше, чем ежедневно" во Франкфурт и парижский аэропорт "Шарль де Голль". Из Детройта выполняются ежедневные рейсы в Амстердам и 3 рейса в неделю в лондонский "Хитроу". Доступны для бронирования онлайн почти ежедневные рейсы в Париж. Билеты в обе стороны обойдутся в $2 100.

Авиакомпания обещает блокировать некоторые проходы и сидения у окна, "повышенные" меры при уборке салона и большую гибкость при желании клиента поменять дату или место назначения. Это будут делать бесплатно.

Напомним, раньше "Подробности" сообщили о том, какие авиакомпании восстановили рейсы в Украину и куда уже можно отправиться.