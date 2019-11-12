Впервые за четыре года "Антонов" продал самолет [ Редактировать ]
Государственное предприятие "Антонов" впервые за последние четыре года продал свой самолет. Контракт на поставку Ан-178 для Национальной полиции Перу подписало ГП "СпецТехноЭкспорт". Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Тендерное предложение Украины стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).
Теперь, благодаря подписанию контракта, Украина открывает рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов".
"Этот контракт стал логическим продолжением эксплуатации "АНов" в Перу, ведь новый Ан-178 заменит на службе полиции Ан-32Б", - отметил гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский шокирован состоянием предприятий "Укроборонпрома". А также "Антонов" начинает производство бесбилотников
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