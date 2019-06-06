Десять детей семьи Сусляков, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии, вернутся в Украину. За ними отправился президентский самолет, передает пресс-служба главы государства.

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"Мы хотим поблагодарить грузинской стороне за быстрое реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена ​​полная возможность общения с детьми ", - отметил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.

Напомним, Юлию и Юрия Суслякив подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью потомками, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на петицию об отставке.